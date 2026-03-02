IN EVIDENZA

Inaugurata la Casa della Comunità di Montesacro, Rocca “Tassello fondamentale”

Di

Mar 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è un piacere ritornare a vederla così rinnovata, con questa attenzione ai dettagli. Le case della comunità sono le case dei nostri cittadini, è bello anche che siano tenute in una situazione di decoro e attenzione. Poi la qualità dei professionisti, dei medici, degli infermieri, dei fisioterapisti, degli assistenti sociali che lavorano all’interno di questi strutture fanno la differenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione della “Casa della Comunità” di Montesacro. “Un altro tassello fondamentale della sanità di prossimità”, ha aggiunto Rocca. xc3/vbo/mca2

Di

