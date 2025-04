Intelligenza Artificiale, Rocca: “Siamo a un punto di svolta, la politica faccia la sua parte”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Noi oggi siamo a un punto di svolta nella storia dell’uomo, perché l’intelligenza artificiale potrà portare tantissimi benefici, ma deve essere guidata dalla politica”. Lo ha detto all’Italpress il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, in occasione della missione a New York. Poi ha aggiunto: “I posti di lavoro non devono essere persi, perché comunque l’intelligenza artificiale, inutile negarlo, porta sicuramente alla sostituzione del fattore umano in tanti ambiti della nostra vita. Noi dobbiamo fare in modo che questo non crei disoccupazione e tensioni sociali, ma un’occasione di prosperità per tutti. L’intelligenza artificiale avrà un impatto su tantissimi aspetti della nostra vita, quindi la politica deve fare la sua parte e anticipare i tempi, saper leggere le dinamiche, non soltanto l’immediato”.

(video e intervista di Stefano Vaccara)