Il presidente della Camera, Fontana: “La politica di coesione è la visione unitaria per nuove sfide”

Dic 10, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “La politica di coesione non rappresenta solo un sostegno finanziario, ma una visione unitaria necessaria per affrontare le sfide contemporanee con soluzioni efficaci. E permette anche di gestire in modo più appropriato la transizione ecologica e digitale, correggendo le inevitabili distorsioni che essa comporta per la collettività. È dunque necessario proseguire su questa strada per gestire in maniera efficiente gli stanziamenti assegnati all’Italia nell’attuale ciclo di programmazione europea e in larga parte rivolti alle regioni, in particolar modo a quelle svantaggiate o meno sviluppate”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, aprendo i lavori del convegno a Montecitorio ‘Coesione Italia. L’Italia delle comunità, l’Europa dei territori’.sat/mca2
Fonte video: Camera dei Deputati

