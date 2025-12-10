Cucina italiana patrimonio Unesco, il ministro Urso: “Importanti ricadute economiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale è un motivo di orgoglio e di riconoscimento delle specificità, di unicità di questo paese e della sua civiltà, che vede al centro la persona, a cominciare dall’alimentazione, e che avrà anche straordinarie ricadute sul piano economico, commerciale e produttivo, sia nel settore agricolo che in quello alimentare, come nel settore ricettivo, turistico e alberghiero, dato che l’enogastronomia è oggi una delle principali attrattività del nostro paese, anche per quanto riguarda il turismo internazionale”. Così Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, all’assemblea invernale di Confagricoltura al teatro Argentina di Roma .f04/xi2/fsc/mca2

