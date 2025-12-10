Carceri, Mattarella: “Alcuni istituti hanno condizioni inaccettabili”

ROMA (ITALPRESS) – “La cultura è il terreno migliore, il più alto per costruire il futuro, per il recupero e la rinascita”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione dell’installazione permanente ‘Benu’ di Eugenio Tibaldi, presso la Casa Circondariale femminile di Rebibbia. “Questo è il 50° anno dell’ordinamento penitenziario italiano, che è stato una svolta nella vita degli istituti penitenziari, con il rifiuto e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, con la riaffermazione del fine rieducativo della pena e anche del progetto e della missione degli istituti di costituire, prevedendole, opportunità di socializzazione. Per questo i contatti che ci sono con l’Università di Tor Vergata fanno sì che gli istituti di pena non siano isolati dal mondo esterno, ma facciano parte, come è doveroso, del mondo esterno, del mondo della nostra Repubblica. È un’indispensabile esigenza quella della collaborazione che viene assicurata dalla polizia penitenziaria, un ruolo decisivo in questi percorsi, e quella della necessità di coinvolgere, come viene fatto in tante sedi carcerarie, il volontariato. Naturalmente non si può ignorare che non dovunque è così, che vi sono istituti che hanno una condizione totalmente inaccettabile, in cui non vi sono attività simili”.sat/mca2

Fonte video: Quirinale

