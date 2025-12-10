A ottobre produzione industriale in calo





ROMA (ITALPRESS) – A ottobre l’Istat rileva una contrazione della produzione industriale rispetto al mese precedente. Il calo, pari all’1%, coinvolge la maggior parte dei comparti manifatturieri, mentre solo il settore energetico mostra un lieve recupero. Anche l’andamento del trimestre agosto-ottobre evidenzia un arretramento dello 0,9% rispetto ai mesi precedenti, confermando una fase di debolezza diffusa. Nel confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso, la produzione industriale risulta in diminuzione dello 0,3%, con un unico segnale positivo proveniente dall’area dei beni intermedi, che mantiene un orientamento più stabile. I beni di consumo e quelli strumentali continuano invece a mostrare difficoltà, mentre l’energia registra un risultato complessivamente in calo. Tra i settori che riescono comunque a migliorare la propria performance si segnalano l’attività estrattiva, la metallurgia e la produzione di articoli in gomma e plastica. Le riduzioni più marcate emergono nella chimica, nel tessile-abbigliamento e nella produzione di combustibili raffinati, comparti che risentono maggiormente della fase ciclica sfavorevole.

abr/azn