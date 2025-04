Tiroide, come influenza la salute

MILANO (ITALPRESS) – A che cosa serve la tiroide? Perché questa ghiandola è essenziale per mantenerci in salute e con una luminosa energia vitale? Come fa a regolare il nostro metabolismo? Nel settantanovesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il ruolo cardinale degli ormoni tiroidei nel governare tutte le funzioni vitali, nel controllare metabolismo e peso corporeo, ma anche la vivacità del nostro pensiero e della musica che abita il nostro corpo, modulando anche la nostra gioia di vivere.

sat/gsl