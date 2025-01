Focus Salute – Stress, perché scatena l’ipertensione in uomini e donne

MILANO (ITALPRESS) – Perché lo stress persistente, fisico ed emotivo, scatena l’ipertensione in uomini e donne? Quali fattori concorrono a peggiorare la vulnerabilità di cuore e arterie, e quali a ridurla? Perché lo stress può causare difficoltà di erezione, nell’uomo, e accendere un primo semaforo rosso sulla salute di cuore e arterie? E perché in menopausa le vampate frequenti aumentano il rischio di ipertensione? Nel sessantottesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il rapporto tra stress e ipertensione, dando indicazioni utili per essere efficaci protagonisti di salute sul fronte delle arterie e del cuore.

