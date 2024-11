Focus Salute – Papillomavirus, cos’è e perché è pericoloso

MILANO (ITALPRESS) – Che cos’è il Papillomavirus? E perché è un potente “bio-hacker”? Come fa a entrare nel nucleo delle nostre cellule, la centrale operativa che contiene il codice genetico (DNA)? Come fa ad “hackerarla” e obbligare poi la catena di montaggio cellulare (reticolo sarcoplasmatico) a costruire altri virus? Come può trasformare una cellula normale in cellula tumorale? Nel cinquantanovesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le caratteristiche dei Papillomavirus e la loro complessa capacità di aggressione.

