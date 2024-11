Nuoto, l’oro olimpico Martinenghi: “Devo decidere se fare i mondiali a Budapest”

MILANO (ITALPRESS) – “Obiettivi futuri? A breve termine sto decidendo se fare i mondiali di dicembre oppure no (a Budapest, vasca corta, ndr), sono in una fase di scelte. Poi ci saranno i mondiali a Singapore a luglio, quello sarà l’obiettivo della prossima stagione”. Lo ha dichiarato il campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi intervenuto a “Parigi 2024, la cerimonia di premiazione degli atleti olimpici e paralimpici della Regione Lombardia” in merito alla partecipazione nei mondiali in vasca corta in programma dal 10 al 15 dicembre a Budapest. “Decisione di allenarmi in Veneto? Sono cose che fanno parte della carriera di un atleta, il percorso è sempre difficile, dopo tutto quello che avevo fatto quest’anno era giusto trovare qualcosa di nuovo”, ha aggiunto in merito alla scelta di allenarsi in Veneto.

pia/gm

