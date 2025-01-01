Salute & Scienza Video

Osso sano, fattori amici e nemici

Di

Set 1, 2025
MILANO (ITALPRESS) – Le nostre ossa sono biologicamente molto dinamiche e vivaci. Il tessuto osseo che le costituisce va incontro a costruzione attiva durante il giorno, nelle ore di luce, e di manutenzione-demolizione nelle ore notturne, con un picco di costruzione nell’infanzia e adolescenza e di demolizione dopo la menopausa. Nel 99° numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le caratteristiche delle ossa sane, i tre ormoni che ne regolano il metabolismo, il ruolo del calcio e dei principali  componenti del tessuto osseo e il valore dell’attività fisica nel mantenere un bilancio del calcio positivo per ossa più sane per tutta la vita.sat/gsl

Di

Articoli correlati

Sport Video

Mondiali di Pentathlon: oro femminile a squadre e bronzo individuale per l’Italia

Set 1, 2025
Cinema Costume & Società Video

Venezia, Del Toro: “Frankenstein? Era nella mia lista dei desideri”

Set 1, 2025
Economia Video

Concordato preventivo, maggiori controlli per chi non l’ha eseguito

Set 1, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

“Alessandria Barocca e non solo…”, il 3 e il 6 settembre ad Alessandria e Ponzano Monferrato

Set 1, 2025 Raimondo Bovone
Sport Video

Mondiali di Pentathlon: oro femminile a squadre e bronzo individuale per l’Italia

Set 1, 2025
Cinema Costume & Società Video

Venezia, Del Toro: “Frankenstein? Era nella mia lista dei desideri”

Set 1, 2025
Economia Video

Concordato preventivo, maggiori controlli per chi non l’ha eseguito

Set 1, 2025