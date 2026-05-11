Salute & Scienza Video

Salute donna: il trio diabolico endometriosi-cistite-vulvodinia

Di

Mag 11, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Trio diabolico: perché endometriosi, cistite e vulvodinia possono comparire in un’unica donna devastandole la vita? Quali sono i denominatori comuni di questo trio sottovalutato e pericoloso? Perché il ritardo diagnostico è il primo fattore causale di una patologia complessa che diventa poi molto difficile da risolvere? Nel centotrentacinquesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori che predispongono a un’infiammazione progressiva che coinvolge gli organi pelvici interni, la vescica e la vulva, e le strategie per anticipare la diagnosi.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Palermo: scoperta una serra indoor di marijuana, arrestato un 19enne

Mag 11, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA Video

Cina: installati 98 robot saldatori in uno stabilimento automobilistico

Mag 11, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Idrogeno, la UE finanzia 9 impianti strategici

Mag 11, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Giuli incontra Meloni: “Piena sintonia nell’azione di Governo”

Mag 11, 2026
Attualità Cronaca Video

Palermo: scoperta una serra indoor di marijuana, arrestato un 19enne

Mag 11, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA Video

Cina: installati 98 robot saldatori in uno stabilimento automobilistico

Mag 11, 2026
Sport

Tennis, Foro Italico: Sinner facile su Popyrin, agli ottavi derby con Pellegrino

Mag 11, 2026