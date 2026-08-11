Siccità e incendi, Pecoraro Scanio “Il Governo proclami l’emergenza climatica”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Serve una seduta straordinaria del Parlamento sulla crisi in atto”. Lo chiede Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e promotore della Rete EcoDigital.“Le ondate di calore straordinarie hanno provocato tantissime vittime. Siamo in piena emergenza siccità nel 60% del territorio nazionale, l’emergenza incendi continua ed è prevedibile che ci saranno episodi climatici estremi perché il Mediterraneo si sta surriscaldando esattamente come gli scienziati annunciavano”, afferma.“Fin da prima di essere ministro dell’Ambiente ho cercato di richiamare l’attenzione da tantissimo tempo sulla necessità di un piano efficace di adattamento al cambiamento climatico e proponemmo azioni concrete con un conferenza governativa sul clima. Troppe persone nel Governo, nel Parlamento e nel Paese continuano a sottovalutare la crisi in atto”, aggiunge.

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