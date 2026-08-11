Attualità Cronaca Video

Roma: 21 arresti fra i gestori di piazze di spaccio

Di

Ago 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Un asse di spaccio tra Prima Porta e Labaro e la bassa Tuscia, capace di movimentare fino a 100 grammi di cocaina al giorno e di generare un volume d’affari annuo stimato in circa 2 milioni di euro, è stato scoperto dalla Polizia di Stato, che ha eseguito 21 misure cautelari, di cui 19 in carcere e 2 ai domiciliari. L’indagine, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Flaminio Nuovo e coordinata dalla D.D.A. della Procura di Roma, si è sviluppata all’esito di una pregressa operazione di polizia giudiziaria in materia di droga, conclusasi nel 2022 con l’esecuzione di 16 misure cautelari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni degli indagati dell’epoca si sarebbero successivamente riorganizzati per coordinare e gestire, da una cittadina del viterbese, alcune piazze di spaccio locali e tra Prima Porta e Labaro.

col4/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Terremoto in Colombia: si aggrava il bilancio, 132 morti e 570 feriti

Ago 11, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Ucraina, Zelensky: “A Zaporizhzhia raid russo con missili nordcoreani”

Ago 11, 2026
Economia Video

Cassa integrazione per il caldo estremo, le nuove regole

Ago 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Isole minori, Musumeci “Risorse per i musei del mare”

Ago 11, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 11/8/2026

Ago 11, 2026
TOP NEWS

Manovra, Salvini “La Lega chiederà il 5% sugli utili alle prime 10 banche”

Ago 11, 2026
IN EVIDENZA

Cina, il lancio di razzi dà impulso al turismo spaziale nello Shandong

Ago 11, 2026