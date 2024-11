Focus Salute – Gravidanze nascoste, ragioni biologiche e psicologiche

MILANO (ITALPRESS) – Gravidanza nascosta: è poi così rara? Come è possibile che resti “invisibile” per nove mesi? Che cosa distingue una gravidanza criptica, sinceramente non percepita dalla donna, da una ben riconosciuta ma negata e nascosta al partner e ai familiari? Con quali conseguenze sul bambino? Nel cinquantottesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le cause e le conseguenze della gravidanze nascoste, e i seri rischi per la donna e per la sua creatura.

sat/gsl