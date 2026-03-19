Costume & Società IN EVIDENZA Video

Pro Loco: 2 giorni di festa, consegnati i marchi di qualità

Di

Mar 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Una due giorni di manifestazioni è stata dedicata alla consegna dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità”. Le realtà premiate rappresentano espressioni autentiche delle comunità: occasioni in cui storia, cultura e sapori si intrecciano, contribuendo a mantenere vive le tradizioni e a promuovere le eccellenze locali. La prima giornata si è tenuta all’Ergife hotel dove hanno partecipato oltre 1000 volontari. Il giorno dopo il Senato ha ospitato la celebrazione istituzionale. L’iniziativa è stata anche l’occasione per sottolineare l’importante lavoro che UNPLI porta avanti da anni sul fronte della comunicazione e della promozione.
mgg/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Aldo Cazzullo è ‘Testimone dell’informazione’ 2026 del ‘Marchiaro’: il 27 marzo la cerimonia

Mar 20, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Mar 20, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 20 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 19, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Aldo Cazzullo è ‘Testimone dell’informazione’ 2026 del ‘Marchiaro’: il 27 marzo la cerimonia

Mar 20, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Mar 20, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Europa League: Bologna ai quarti, Roma battuta 4-3 ai supplementari

Mar 20, 2026
Calcio Sport

Conference League: vittoria 2-1 in casa del Rakow, Fiorentina ai quarti

Mar 19, 2026