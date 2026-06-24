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Albano “Grazie a volontari Ail per il supporto a chi cura pazienti ematologici”

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Giu 24, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “La medicina va avanti, ma soprattutto sull’ematologia sono stati fatti passi da gigante: questo conforta sia me sia le persone che soffrono di malattie ematologiche, insieme alle loro famiglie. Dobbiamo ringraziare tutti i volontari dell’Ail che supportano i ricercatori, i medici e gli operatori sanitari nel concorrere a far stare bene queste persone”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Famiglia della Regione Siciliana, Nuccia Albano, a margine dell’incontro ‘Molte vite ricominciano dalla ricerca’, organizzato dall’Ail Palermo-Trapani in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo.
xd8/col3/mca1

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