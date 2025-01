Come prevenire i disturbi dell’attività fisica in montagna

ROMA (ITALPRESS) – Quest’anno la neve è arrivata puntuale, richiamando gli appassionati di sport. Se lo sport ad alta quota rappresenta una passione che regala benessere fisico con numerosi vantaggi per la salute, come il miglioramento della capacità respiratoria e muscolare, è altrettanto importante essere consapevoli dei disturbi comuni che possono rovinare il break sulle piste. Assosalute ha messo a punto una serie di consigli che mirano a prevenire e contrastare i comuni disturbi legati all’attività fisica in montagna.

