Radioterapia, passi da gigante nella cura dei tumori

MILANO (ITALPRESS) – La radioterapia è utilizzata nella cura dei tumori per distruggere le cellule maligne o impedirne la crescita: grazie a tecnologie sempre più sofisticate le radiazioni ionizzanti vengono dirette con precisione millimetrica sulla lesione, risparmiando il più possibile i tessuti sani vicini. La radioterapia può essere utilizzata in diverse fasi del percorso oncologico: può essere curativa, quando mira a eliminare completamente il tumore; adiuvante, dopo un intervento chirurgico, per ridurre il rischio di recidiva; palliativa, quando serve ad alleviare i sintomi e a migliorare la qualità di vita del paziente. In alcuni casi è utilizzata in combinazione con chirurgia, chemioterapia o immunoterapia, nell’ambito di un approccio multidisciplinare: negli ultimi anni i risultati della radioterapia sono cresciuti moltissimo, grazie all’introduzione di tecniche di precisione, Imaging avanzato e sistemi di pianificazione che rendono i trattamenti più efficaci, più rapidi e meglio tollerati. “Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante con la radioterapia: questo riguarda sia i tumori, i più frequenti come i più rari, sia le terapie delle metastasi, nei pazienti che ne hanno poche come nelle piccole recidive”, ha dichiarato Barbara Jereczek, direttore della divisione di Radioterapia presso l’Istituto europeo di Oncologia di Milano, intervistata da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

