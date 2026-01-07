Attualità Cronaca Video

Arrivo alla Questura di Brescia del presunto omicida del capotreno, le immagini

Di

Gen 7, 2026


BRESCIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha fermato martedì sera a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, Marin Jelenik, 36 anni, di origini croate. L’uomo era ricercato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso a coltellate nella stazione di Bologna. Il sospetto omicida è stato individuato e bloccato dagli agenti e successivamente trasferito alla Questura di Brescia, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
tvi/gtr/ai
(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 7 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 6, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Capotreno ucciso a Bologna, il SIULP: “Individuato il responsabile”

Gen 6, 2026
Salute & Scienza Video

Radioterapia, passi da gigante nella cura dei tumori

Gen 6, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mattarella “Nel Tricolore si riconosce la nostra comunità nazionale”

Gen 7, 2026
TOP NEWS

Meloni “Nel giorno del Tricolore rendiamo onore alla nostra Patria”

Gen 7, 2026
IN EVIDENZA

Mutui, nel 2026 i tassi resteranno invariati

Gen 7, 2026
Attualità Cronaca Video

Arrivo alla Questura di Brescia del presunto omicida del capotreno, le immagini

Gen 7, 2026