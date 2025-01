Il governatore Cirio: “Nella sanità pubblica del Piemonte 1.450 operatori in più”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo assunto 1.450 persone in più rispetto a quelle che sono andate in pensione e che abbiamo già sostituito nella sanità piemontese. Abbiamo ottenuto ottime performance per quanto riguarda infermieri, operatori socio-sanitari e amministrativi. Ma abbiamo difficoltà ancora adesso per quanto riguarda i medici, perché non ci sono medici nel nostro Paese”. Così in una intervista all’agenzia Italpress il presidente del Piemonte Alberto Cirio, questa mattina nella sede torinese del Grattacielo Piemonte. Per abbattere le liste d’attesa, si punta anche sul nuovo centro di prenotazioni: “Utilizziamo l’intelligenza artificiale, ma avremo anche l’accortezza di obbligare tutti ad avere le agende in chiaro, pubblici e privati convenzionati. L’altro obiettivo è quello di risparmiare ai malati cronici il calvario di andarsi a prenotare le visite: lo faremo noi al loro posto, sollevando in questo modo il sistema del 30% di richieste che oggi gravano sulle liste di attesa”.

