“Ciak si Vola”, l’installazione ITA Airways alla Mostra di Venezia

Ago 27, 2025
VENEZIA (ITALPRESS) – Un’installazione per creare occasioni di incontro con partner e professionisti del settore, coinvolgere il pubblico e consolidare il proprio impegno a sostegno della cultura e dell’eccellenza italiana. E’ “Ciak si Vola”, lo stand con cui Ita Airways è presente all’82^ Mostra del Cinema di Venezia, di cui è Official Airline Carrier.
“Ciak si Vola” è composta da due Cubi allestiti per finalità differenti: in uno si propone un’esperienza interattiva e immersiva ispirata al tema del volo e al mondo del cinema; nell’altro è presente una postazione da cui viene trasmesso in diretta il programma “Welcome on board” che racconta curiosità, fatti e notizie dalla Biennale
Il ministro Giuli: “Mostra del Cinema di Venezia luogo di confronto senza censure”

Ago 27, 2025

Capodanno Alessandrino n° 21: il 31 agosto si festeggia l’anno cibernetico

Ago 28, 2025 Raimondo Bovone
Mattarella “Il cinema è parte essenziale della cultura italiana”

Ago 27, 2025
Giovedì 28 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 27, 2025 Raimondo Bovone
Spari in una scuola cattolica a Minneapolis, uccisi 2 bambini

Ago 27, 2025