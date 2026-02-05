INPS di Alessandria: dal 1° febbraio il nuovo direttore è Fiorenzo Prato

Dallo scorso 1° febbraio Fiorenzo Prato è il nuovo direttore della sede provinciale INPS di Alessandria. La nomina si inserisce in un percorso di continuità e competenza, valorizzando un profilo professionale di lunga esperienza maturata sul territorio regionale. Prato ha infatti guidato la Direzione provinciale di Vercelli dal novembre 2014 al febbraio 2020 e successivamente quella di Asti, da marzo 2020 a gennaio 2026, conseguendo risultati ampiamente apprezzati.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali anche fuori regione, in particolare come responsabile dell’Area Flussi Contributivi presso la sede provinciale INPS di Taranto tra il 2012 e il 2014, nonché presso la Direzione regionale INPS Piemonte come dirigente dell’Area Pensioni. Approda ad Alessandria al termine di un percorso contraddistinto da una profonda conoscenza delle dinamiche organizzative e da una costante attenzione al dialogo con istituzioni, enti e cittadini. La pluriennale esperienza maturata all’interno dell’Istituto ha contribuito a consolidare e dare completezza a un profilo professionale, già di per sé caratterizzato dalla capacità di coniugare competenze giuridico – amministrative, gestione delle risorse umane e approfondita conoscenza dei meccanismi operativi dell’INPS.

L’incarico ad Alessandria rappresenta per Prato una sfida di grande responsabilità, in un contesto territoriale complesso e con specifiche esigenze legate alla gestione dei servizi previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Consapevole dell’importanza del nuovo ruolo, il Direttore intende garantire continuità, efficienza e qualità dei servizi, operando in stretta collaborazione con il personale e con le istituzioni locali. Tra gli obiettivi prioritari figurano il consolidamento dell’organizzazione dei servizi, la razionalizzazione dei processi interni, il rafforzamento del dialogo con gli stakeholder territoriali e il miglioramento del rapporto con l’utenza.