Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

INPS di Alessandria: dal 1° febbraio il nuovo direttore è Fiorenzo Prato

DiRaimondo Bovone

Feb 5, 2026 , , , , ,
Fiorenzo Prato, nuovo direttore INPS ad Alessandria

Dallo scorso 1° febbraio Fiorenzo Prato è il nuovo direttore della sede provinciale INPS di Alessandria. La nomina si inserisce in un percorso di continuità e competenza, valorizzando un profilo professionale di lunga esperienza maturata sul territorio regionale. Prato ha infatti guidato la Direzione provinciale di Vercelli dal novembre 2014 al febbraio 2020 e successivamente quella di Asti, da marzo 2020 a gennaio 2026, conseguendo risultati ampiamente apprezzati.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali anche fuori regione, in particolare come responsabile dell’Area Flussi Contributivi presso la sede provinciale INPS di Taranto tra il 2012 e il 2014, nonché presso la Direzione regionale INPS Piemonte come dirigente dell’Area Pensioni. Approda ad Alessandria al termine di un percorso contraddistinto da una profonda conoscenza delle dinamiche organizzative e da una costante attenzione al dialogo con istituzioni, enti e cittadini. La pluriennale esperienza maturata all’interno dell’Istituto ha contribuito a consolidare e dare completezza a un profilo professionale, già di per sé caratterizzato dalla capacità di coniugare competenze giuridico – amministrative, gestione delle risorse umane e approfondita conoscenza dei meccanismi operativi dell’INPS.

L’incarico ad Alessandria rappresenta per Prato una sfida di grande responsabilità, in un contesto territoriale complesso e con specifiche esigenze legate alla gestione dei servizi previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Consapevole dell’importanza del nuovo ruolo, il Direttore intende garantire continuità, efficienza e qualità dei servizi, operando in stretta collaborazione con il personale e con le istituzioni locali. Tra gli obiettivi prioritari figurano il consolidamento dell’organizzazione dei servizi, la razionalizzazione dei processi interni, il rafforzamento del dialogo con gli stakeholder territoriali e il miglioramento del rapporto con l’utenza.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Milano-Cortina: La fiamma olimpica arriva a Milano

Feb 5, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Brachino “L’Italia mostra al mondo la sua bellezza”

Feb 5, 2026
IN EVIDENZA

Il futuro si gioca su data, AI e umanoidi: nel 2026 è record di investimenti

Feb 5, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Nuova Mercedes-Benz Classe S, fino a quattro versioni per l’ammiraglia

Feb 5, 2026
TOP NEWS

Banca del Fucino celebra il Darwin Day al Bioparco di Roma

Feb 5, 2026
TOP NEWS

Paratici “Fiorentina scelta coraggiosa e convinta, testa alla salvezza”

Feb 5, 2026
TOP NEWS

Mattarella visita azzurri al villaggio olimpico “Esserci già un successo”

Feb 5, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x