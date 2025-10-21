IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro degli Esteri di San Marino, Beccari: “Con l’Italia buon vicinato e forte sinergia”

ROMA (ITALPRESS) – “La qualità delle relazioni fra San Marino e Italia è più che buona, non è solo un rapporto di buon vicinato, ma è anche di collaborazione. C’è un interscambio economico-sociale altissimo, quella con l’Italia è una relazione per noi importante, imprescindibile, ma anche con un senso di comunanza e di fratellanza. Condividiamo non solo la lingua, ma anche i valori, i principi, la cultura”. Lo ha detto Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari esteri, la cooperazione economica internazionale e la transizione digitale della Repubblica di San Marino, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.
“San Marino offre lavoro a tanti lavoratori frontalieri italiani e l’Italia, al contempo, è un’opportunità di specializzazione e di lavoro che, altrimenti, non ci sarebbe per lavoratori e studenti sanmarinesi. Sul piano della formazione e del lavoro c’è una sinergia fortissima”.sat/azn

