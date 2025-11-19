Autonomia, il ministro Calderoli: “Altre regioni si faranno avanti dopo il Piemonte”

Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine della firma della pre-intesa con la Regione Piemonte relativa alle quattro materie dell’Autonomia differenziata.

“Sono convinto che, senza ideologie o pregiudizi politici, anche altre Regioni si faranno avanti. L’autonomia non toglie nulla a nessuno, ma consente di agire con maggiore libertà rispetto ai vincoli che impone lo Stato centrale, e questo va tutto a vantaggio dei cittadini, perché la singola Regione conosce meglio i bisogni e saprà dare le migliori risposte concrete”.“Con queste pre-intese siamo passati allo step successivo, dopo l’approvazione della legge 86/2024, e proseguiremo il cammino insieme ai governatori e con il via libera della stessa premier Meloni, che ha espresso la propria soddisfazione per i passi avanti. Abbiamo davanti un anno e mezzo di legislatura, io son convinto che i tempi ci siano per raggiungere questo risultato”.tvi/mca1

(Fonte video: Regione Piemonte)