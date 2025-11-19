Attualità IN EVIDENZA Politica Video

Autonomia differenziata, Cirio: “Manteniamo l’impegno con i cittadini del Piemonte”

Nov 19, 2025
TORINO (ITALPRESS) – È stata sottoscritta oggi dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, e dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la pre-intesa relativa alle 4 materie dell’Autonomia differenziata. Così Cirio: “Oggi arriviamo ad una firma storica che attua l’Autonomia differenziata per il nostro Piemonte, portando a compimento un percorso iniziato nel 2018, quando io ancora non ero presidente e governava il centrosinistra, e che noi abbiamo ampliato e rinforzato nel 2019 e poi nel 2020, mantenendo un impegno programmatico assunto con i cittadini del Piemonte. Oggi attuiamo quello che prevede la nostra Costituzione, ovvero che ci sia la possibilità per le Regioni che lo richiedono, e il Piemonte l’ha richiesto, di poter avere maggiore autonomia su alcune materie per operare meglio e risparmiando risorse. La firma di oggi non è quindi solo un atto formale, ma sostanziale, che porterà benefici alla vita dei piemontesi”.tvi/mca1

(Fonte video: Regione Piemonte)

