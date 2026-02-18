Economia IN EVIDENZA Video

Decreto Bollette, Meloni: “Impatto rilevante, risparmi per oltre 5 miliardi”

Feb 18, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati all’inizio: fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. E’ un decreto che avrà un impatto rilevante, che garantirà risparmi e benefici diretti per le famiglie e le imprese nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video social sul decreto Bollette.sat/gsl
(Fonte video: Palazzo Chigi)

