Al San Raffaele di Milano ‘Heart Valve Center’ festeggia 5 anni





MILANO (ITALPRESS) – Si celebrano i cinque anni dell’Heart Valve Center dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, eccellenza nazionale e internazionale della chirurgia riparativa mitralica e coronarica. “L’Heart Valve Center è un centro multidisciplinare dedicato alla cura, alla prevenzione e al trattamento sia medico che chirurgico delle patologie valvolari. In questi cinque anni, abbiamo raccolto i frutti del lavoro di un gruppo molto ampio di professionisti registrando un indice di mortalità pari a 0”, spiega il professor Francesco Maisano, primario dell’Unità di Cardiochirurgia, direttore del centro e professore ordinario di Cardiochirurgia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.

