Stroncato traffico di droga tra Nord e Sud Italia, 15 misure cautelari





CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Operazione antidroga dei Carabinieri. Smantellato un canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti sull’asse Lombardia-Gela. I militari del Comando provinciale di Caltanissetta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, indagate a vario titolo per associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, porto abusivo e detenzione di armi e munizionamento e altro, con l’aggravante di avere favorito Cosa nostra, ed in particolare la famiglia mafiosa di Gela, clan “Rinzivillo”. L’organizzazione, secondo quanto accertato dagli investigatori nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “The wall”, avrebbe gestito tra il maggio 2024 e il giugno 2025, una fiorente attività di traffico di sostanze stupefacenti prevalentemente del tipo hashish e cocaina e in misura minore anche crack, attraverso un canale di approvvigionamento dal nord Italia, principalmente dalla Lombardia e dalla Liguria, e in talune circostanze anche dalla Calabria e da Palermo. Secondo il quadro indiziario, ritenuto nell’ordinanza, le sostanze stupefacenti venivano trasportate e stoccate a Gela, in vere e proprie basi logistiche dell’organizzazione da cui sarebbe avvenuta la distribuzione nell’area nissena, alimentando le piazze di spaccio locali e, in particolare, quella gelese. vbo/mca2

Fonte video: Carabinieri