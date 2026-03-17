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Cina: a Shanghai i centri per l’infanzia per semplificare la vita dei genitori

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Mar 17, 2026
Con l’ingresso della Cina nel periodo del 15° Piano quinquennale (2026-2030), la creazione di una società favorevole alla natalità e il miglioramento dei servizi di assistenza all’infanzia sono diventati priorità nazionali fondamentali.A Shanghai, le comunità stanno traducendo le politiche in azioni concrete, offrendo un sostegno alla prima infanzia creativo, accessibile e di alta qualità. Dai centri professionali di istruzione per la prima infanzia ai “Baby Hubs” su base comunitaria, questi luoghi stanno alleggerendo il carico sulle famiglie, sostenendo la crescita dei bambini e plasmando una città più a misura di bambino. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca2
(Fonte video: Xinhua)

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