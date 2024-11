Aderenza terapeutica, una nuova alleanza per una sanità più efficace

ROMA (ITALPRESS) – L’aderenza terapeutica non è solo una responsabilità del paziente, ma un obiettivo condiviso che richiede sinergia e impegno a tutti i livelli, dai decisori politici fino ai professionisti sanitari e ai caregiver. È quanto emerso durante un convegno che a Roma ha riunito esponenti del settore sanitario, delle istituzioni e dell’industria. L’incontro, reso possibile grazie al contributo non condizionante del Gruppo Servier in Italia, è stato aperto dai saluti istituzionali di Ilenia Malavasi, Membro della XII Commissione della Camera dei Deputati. L’87% degli over 65 assume quattro o più farmaci al giorni, ma solo in un terzo dei casi le terapie vengono monitorate.

