Attualità Alessandrina Cinema IN EVIDENZA Video

Da Paglieri ecco ‘Azzurra’, nuovo volto del benessere olfattivo, al debutto nei cinema alessandrini

DiRaimondo Bovone

Dic 22, 2025 , , , , , , , , ,

Paglieri, azienda alessandrina leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, ha presentato “Azzurra”, la prima AI Fragrance Ambassador del suo iconico marchio Felce Azzurra: un avatar, completamente generato attraverso l’intelligenza artificiale, capace di incarnare l’anima del brand e di interpretare, con un linguaggio nuovo e contemporaneo, il suo universo valoriale legato al benessere e alla profumazione. Con Azzurra, Felce Azzurra inaugura un nuovo capitolo della propria storia, riaffermando il suo ruolo di love brand intergenerazionale e aprendo una strada inedita nel dialogo tra fragranze, emozioni e innovazione tecnologica.

Il debutto di Azzurra è avvenuto mercoledì 17 dicembre su alcuni circuiti selezionati di Rai Cinema, The Space e UCI, compresa Alessandria, e il trailer proiettato continuerà in tutta Italia fino al 31 dicembre su 550 schermi. Il lancio è avvenuto in concomitanza dell’uscita del film “Avatar: Fuoco e Cenere”, in perfetta coerenza con il progetto, e con l’obiettivo di intercettare la Gen Z.

IL VIDEO: https://we.tl/t-AxMaalSTgv
LE PAROLE – Così l’ad Debora Paglieri: “Azzurra rappresenta una nuova frontiera nel nostro modo di interpretare il benessere emotivo. È un progetto che nasce dal cuore della nostra storia e della nostra conoscenza dei profumi, ma guarda al futuro con coraggio e curiosità. Con Azzurra vogliamo parlare alle nuove generazioni attraverso un’ambasciatrice autentica e coinvolgente, nel pieno rispetto della nostra
tradizione che dura da più di 200 anni”.
Fabio Rossello, ad di Paglieri, ha aggiunto: “Questo progetto racconta la nostra volontà di unire innovazione e tradizione. Azzurra è l’espressione digitale del nostro patrimonio olfattivo e della nostra expertise, un avatar che parla un nuovo linguaggio, restando radicato nella nostra cultura aziendale, con l’obiettivo di creare una relazione profonda con i giovani e trasferire, attraverso l’AI e i social, la nostra passione per il profumo, la qualità e la tradizione made in Italy”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Strade ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Dic 22, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 22 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 21, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino, sequestrati dalla Penitenziaria droghe, armi rudimentali e telefoni

Dic 21, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cinema IN EVIDENZA Video

Da Paglieri ecco ‘Azzurra’, nuovo volto del benessere olfattivo, al debutto nei cinema alessandrini

Dic 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Strade ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Dic 22, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: gol di Hien al 94′, l’Atalanta beffa il Genoa in 10

Dic 22, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 22 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 21, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x