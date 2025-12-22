Da Paglieri ecco ‘Azzurra’, nuovo volto del benessere olfattivo, al debutto nei cinema alessandrini

Paglieri, azienda alessandrina leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, ha presentato “Azzurra”, la prima AI Fragrance Ambassador del suo iconico marchio Felce Azzurra: un avatar, completamente generato attraverso l’intelligenza artificiale, capace di incarnare l’anima del brand e di interpretare, con un linguaggio nuovo e contemporaneo, il suo universo valoriale legato al benessere e alla profumazione. Con Azzurra, Felce Azzurra inaugura un nuovo capitolo della propria storia, riaffermando il suo ruolo di love brand intergenerazionale e aprendo una strada inedita nel dialogo tra fragranze, emozioni e innovazione tecnologica.

Il debutto di Azzurra è avvenuto mercoledì 17 dicembre su alcuni circuiti selezionati di Rai Cinema, The Space e UCI, compresa Alessandria, e il trailer proiettato continuerà in tutta Italia fino al 31 dicembre su 550 schermi. Il lancio è avvenuto in concomitanza dell’uscita del film “Avatar: Fuoco e Cenere”, in perfetta coerenza con il progetto, e con l’obiettivo di intercettare la Gen Z.

IL VIDEO: https://we.tl/t-AxMaalSTgv

LE PAROLE – Così l’ad Debora Paglieri: “Azzurra rappresenta una nuova frontiera nel nostro modo di interpretare il benessere emotivo. È un progetto che nasce dal cuore della nostra storia e della nostra conoscenza dei profumi, ma guarda al futuro con coraggio e curiosità. Con Azzurra vogliamo parlare alle nuove generazioni attraverso un’ambasciatrice autentica e coinvolgente, nel pieno rispetto della nostra

tradizione che dura da più di 200 anni”.

Fabio Rossello, ad di Paglieri, ha aggiunto: “Questo progetto racconta la nostra volontà di unire innovazione e tradizione. Azzurra è l’espressione digitale del nostro patrimonio olfattivo e della nostra expertise, un avatar che parla un nuovo linguaggio, restando radicato nella nostra cultura aziendale, con l’obiettivo di creare una relazione profonda con i giovani e trasferire, attraverso l’AI e i social, la nostra passione per il profumo, la qualità e la tradizione made in Italy”.