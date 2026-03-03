TOP NEWS

Zelensky “Non lascerò mai il Donbass”

Mar 3, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno ha rinviato il prossimo trilaterale con gli americani, neppure dopo l’attacco all’Iran, e dunque credo possa tenersi il 5 o 6 marzo come era stato previsto. Magari non sarà ad Abu Dhabi. Io preferirei a Ginevra, o comunque in Europa, perchè la guerra è nel nostro continente. Se la Russia vuole un luogo neutrale vanno bene Austria, Vaticano o Turchia. Speriamo di avere nuovi scambi di prigionieri. Ma voglio essere chiaro: io non lascerò mai il Donbass e i 200.000 ucraini che lo abitano”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Perchè mai dovrei farlo? Perchè Putin lo impone come condizione per la pace? E subito dopo imporrà nuove richieste? No, non ci sto. Inoltre, qui stanno le nostre migliori roccaforti di difesa, se ci ritiriamo i russi avranno via libera verso il centro del Paese”, aggiunge.
Secondo Zelensky con l’attacco in Iran “potremmo trovarci in difficoltà nel reperire missili e armi per la difesa dei nostri cieli. Gli americani e i loro alleati in Medio Oriente potrebbero averne bisogno per difendersi, per esempio dei missili anti-Patriot”. Poi, alla domnada se si candiderà alle elezioni, osserva “La questione vera è: quando potremo avere le elezioni? Di sicuro saranno dopo la fine della guerra e non durante un cessate il fuoco temporaneo. E non sono affatto sicuro che mi candiderò, vedrò cosa vorranno gli ucraini”.
(ITALPRESS).
