Melania Trump al Consiglio di Sicurezza Onu "Il conflitto nasce dall'ignoranza"

Mar 3, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per la prima volta nella storia delle Nazioni Unite una first lady ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza. Come presidente di turno Usa per il mese di marzo, Melania Trump ha aperto il dibattito dedicato ai bambini nei conflitti armati e all’impatto delle nuove tecnologie, incluso l’uso dell’intelligenza artificiale nell’educazione. “Il percorso verso la pace dipende dalla nostra responsabilità di dare potere ai nostri figli attraverso l’istruzione e la tecnologia – ha detto -. Il conflitto nasce dall’ignoranza, ma la conoscenza crea comprensione, sostituendo la paura con la pace e l’unità”.

(Video di Stefano Vaccara)

