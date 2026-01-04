TOP NEWS

Zelensky “Di fondamentale importanza per Ucraina che supporto partner continui”

Di

Gen 4, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “E’ di fondamentale importanza per l’Ucraina che il supporto dei partner continui: assistenza costante alla difesa e rafforzamento della nostra difesa aerea. Quasi ogni giorno, le vite in Ucraina sono minacciate a causa di attacchi e raid russi con vari tipi di armi contro la nostra popolazione. Solo questa settimana, la Russia ha lanciato contro l’Ucraina più di 1.070 bombe aeree guidate, quasi 1.000 droni d’attacco e sei missili. Tutto ciò che è stato concordato con i nostri partner deve essere accelerato il più possibile. Ogni missile per i sistemi di difesa aerea attualmente immagazzinato dai partner può davvero salvare vite umane”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“La stabilità e la prevedibilità dell’assistenza all’Ucraina sono ciò che può davvero spingere Mosca verso la diplomazia. Contiamo sulla continua assistenza alla difesa e sul sostegno ai documenti preparati sulle garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e dei partner della Coalizione dei Volentieri. Sono grato a tutti coloro che, in tutto il mondo, con la loro forza, sostengono la diplomazia e tutti gli sforzi per una pace giusta”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025
TOP NEWS

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Nov 26, 2025
Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Cop30 approva l’accordo, ma niente riferimenti ai combustibili fossili

Nov 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Zelensky “Di fondamentale importanza per Ucraina che supporto partner continui”

Gen 4, 2026
Costume & Società Cucina Video

Un condimento ricco di vitamine

Gen 4, 2026
Calcio Sport

Serie A: Bergamo amara per Gasperini, Atalanta-Roma 1-0

Gen 4, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 4 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 3, 2026 Raimondo Bovone