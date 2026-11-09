Ucraina, Tajani “Firmato l’invio del tredicesimo pacchetto di aiuti militari”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che sull’Ucraina si possa compiere qualche passo avanti: in attesa di trovare soluzioni positive, che non possono essere la sconfitta di Kiev, continuiamo a sostenerla e in tal senso ho firmato insieme a Crosetto e Giorgetti la decisione di inviare il tredicesimo pacchetto di strumenti militari all’Ucraina. Non possiamo abbandonare Kiev a se stessa: l’Europa ha interesse a tutelare un paese candidato a far parte dell’Unione”. A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Cinque Minuti.

“Difendendo l’Ucraina difendiamo anche l’Europa, ma vogliamo arrivare alla pace – continua Tajani –. Non siamo in guerra con la Russia, è la Russia ad aver dichiarato guerra all’Ucraina. Noi faremo di tutto affinchè i prossimi colloqui inizino con il piede giusto: il nostro contributo è sempre positivo. La Russia deve finire questa stagione di guerra, con una soluzione da trovare tra Putin e Zelensky: noi faremo di tutto affinchè questo possa accadere, sostenendo le ragioni della pace, del dialogo e del confronto”, ha concluso.

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