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Venezia vince 2-1 scontro salvezza con Udinese, decide Kike Perez

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Nov 7, 2026

VENEZIA (ITALPRESS) – Il ritorno di Paolo Zanetti al Penzo, da tecnico dell’Udinese, è amarissimo: il “suo” Venezia sconfigge i friulani per 2-1 e li fa scivolare all’ultimo posto della Serie A. Il neotecnico dei bianconeri schiera i suoi col 3-4-2-1 e conferma il duo Ekkelenkamp-Zaniolo alle spalle di Keinan Davis, mentre Nicola rispolvera Yeboah come spalla di Akor Adams nel 3-5-2 dei lagunari. Sono proprio i padroni di casa a muoversi per primi in attacco, sfruttando le corsie esterne: Hainaut e Mazzocchi saggiano i riflessi di Okoye, ma non trovano il gol. L’Udinese rischia ancora sul tiro-cross dell’ex Napoli e trova le giuste motivazioni solo alla mezz’ora, per lo scontento di Zanetti: Ekkelenkamp impegna Stankovic, ma è 0-0 al riposo. Tutt’altro ritmo nella ripresa, che inizia con l’assalto all’arma bianca di un’Udinese che ha un disperato bisogno di punti: Stankovic salva ancora la sua porta in due occasioni, imprecisi gli attaccanti friulani. Proprio nel miglior momento di un’aggressiva Udinese, vicinissima al gol con Ekkelenkamp, il Venezia colpisce e passa in vantaggio: Adams apparecchia la tavola per Basic, che non sbaglia un autentico rigore in movimento per l’1-0. E’ il 54′ e il vantaggio lagunare resiste per soli tre minuti, visto che il Venezia si fa male da solo: Moreno va in tilt nel tentativo di anticipare Davis, autogol e 1-1 (57′). L’Udinese sembra tornare in controllo della sfida, ma affonda definitivamente al 65′, quando Kike Perez trova uno straordinario eurogol: sinistro al sette e Okoye non può farci nulla, è 2-1 veneziano. Gli arancioneroverdi si coprono, perdendo Mazzocchi per infortunio e togliendosi anche il lusso di non schierare un big come Busio, e l’Udinese non è praticamente mai pericolosa: neppure le due punte risvegliano i friulani, che vanno mestamente ko. Ottavo ko nelle ultime nove gare per l’Udinese, la cura-Zanetti per ora non funziona: friulani ultimi con cinque punti. Li scavalca il Venezia, ora a quota 6: secondo successo per Nicola in un autentico scontro-salvezza che dà morale ai veneti.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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