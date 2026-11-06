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Cina, oltre 54.000 progetti di conservazione idrica per il fiume Giallo

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Nov 6, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha realizzato oltre 54.000 progetti di conservazione delle risorse idriche nel bacino del fiume Giallo negli ultimi 80 anni, nell’ambito degli sforzi volti a potenziare le infrastrutture idriche e a promuovere lo sviluppo e l’utilizzo scientifici delle risorse idriche e idroelettriche, secondo quanto emerso da una conferenza stampa tenutasi oggi.

Il fiume Giallo ha mantenuto un flusso continuo per 27 anni consecutivi, mentre la qualità delle acque del suo corso principale si è mantenuta conforme agli standard della Classe II per quasi quattro anni, secondo quanto emerso dalla conferenza stampa organizzata dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato sugli 80 anni di gestione del fiume Giallo.

Il tasso di conformità dei deflussi ecologici nei principali fiumi e laghi del bacino del fiume Giallo ha superato il 90%, è stato sottolineato durante la conferenza stampa.

La Cina classifica la qualità delle acque superficiali in cinque categorie, con la Classe I che rappresenta la qualità migliore. I “deflussi ecologici” si riferiscono ai flussi d’acqua che influenzano, tra gli altri, popolazioni, comunità ed ecosistemi.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

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