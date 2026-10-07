Vela, per il quinto anno consecutivo glo è Gold Sponsor della Barcolana

TRIESTE (ITALPRESS) – In una città che rappresenta un punto di riferimento strategico per BAT Italia grazie alla presenza dell’A Better Tomorrow Innovation Hub, glo rinnova la propria partecipazione alla 58^ edizione della Barcolana, in programma dal 7 all’11 ottobre. Per il quinto anno consecutivo glo – brand di punta di BAT Italia nel segmento dei dispositivi scalda stick per consumatori adulti – è Gold Sponsor della manifestazione e Main Sponsor di ARCA SGR, il Maxi 100 guidato da Furio Benussi, protagonista della Barcolana grazie a tre vittorie consecutive.

“Una presenza che va oltre il sostegno sportivo e testimonia il legame di BAT con il territorio del Friuli-Venezia Giulia, dove l’azienda continua a investire in innovazione, sostenibilità e dialogo con la comunità locale – spiega una nota -. Evento simbolo della vela internazionale, la Barcolana rappresenta ogni anno una vetrina d’eccellenza per Trieste e per l’intero territorio regionale, capace di riunire grandi campioni e appassionati sulla stessa linea di partenza”.

glo, insieme a VELO – brand di BAT Italia e leader in Italia e in Europa nella categoria dei sacchetti di nicotina per uso orale – accoglierà consumatori adulti di nicotina in un’esclusiva area hospitality nel cuore del Villaggio Barcolana, affacciato sul golfo di Trieste.

“La Barcolana rappresenta un appuntamento importante per BAT Italia perchè ci consente di valorizzare il legame con Trieste, città in cui siamo presenti con l’A Better Tomorrow Innovation Hub, centro strategico per il nostro percorso di trasformazione e innovazione – afferma Antonino Grosso, Head of Marketing Deployment, di BAT Italia -. Rinnovare il nostro sostegno alla manifestazione attraverso glo e consolidare la partnership con ARCA SGR significa essere parte di un evento che contribuisce alla visibilità internazionale del territorio e che condivide valori come eccellenza, innovazione e visione di lungo periodo.

Allo stesso tempo, ci offre l’opportunità di dialogare con i consumatori adulti di nicotina attraverso esperienze loro dedicate”.

“Siamo entusiasti di rinnovare anche quest’anno la collaborazione con glo. ARCA SGR si presenta a questa edizione con l’obiettivo di continuare a esprimere al massimo il proprio potenziale in una manifestazione unica per la vela internazionale – commenta Furio Benussi, Project Manager e skipper di ARCA SGR -. La partnership con glo nasce dalla condivisione di una visione orientata all’innovazione e alla capacità di guardare al futuro, valori che ritroviamo pienamente nel progetto ARCA SGR. Essere ancora una volta insieme sulla linea di partenza di Trieste è per noi motivo di orgoglio e un ulteriore stimolo a vivere da protagonisti questa grande manifestazione della vela”.

– news in collaborazione con glo –

– foto ufficio stampa glo –

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