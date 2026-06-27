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Università, Bernini “Aumentato di 50 milioni il Fondo di Finanziamento Ordinario”

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Giu 27, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo aumentato di 50 milioni il Fondo di Finanziamento Ordinario, il principale canale di sostegno pubblico per le università italiane che ora arriva a valere quasi 9,5 miliardi”. Lo scrive su X il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

“Questo intervento dimostra ancora una volta che università e formazione al centro delle politiche pubbliche del Governo, dando continuità al percorso di rafforzamento degli investimenti nel settore della conoscenza – prosegue -. Le risorse aggiuntive consolidano l’intero sistema universitario valorizzando la qualità della ricerca e garantendo la sostenibilità finanziaria degli atenei”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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