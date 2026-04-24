TOP NEWS

Ufficiale la separazione tra la Roma e Claudio Ranieri

Di

Apr 24, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato”. Lo scrive in un comunicato la società giallorossa, che ufficializza l’addio dell’ex tecnico e advisor dei Friedkin dopo le recenti tensioni con l’attuale allenatore Gian Piero Gasperini. “Il club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto”, si legge nella nota della società che conferma la “piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Meloni “Con gli Usa rapporti sempre solidi”

Apr 24, 2026
TOP NEWS

Musumeci “In Italia 800 comuni senza piano di Protezione civile”

Apr 24, 2026
TOP NEWS

Veolia al Fuorisalone con Infinity, invito al dialogo sulla sicurezza ambientale

Apr 24, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Frana Niscemi, Schifani “Dobbiamo fare squadra, polemiche non aiutano”

Apr 24, 2026
IN EVIDENZA

Striscioni Piazza Epiro, Rocca “Gesto volgare, provocazione di pochi idioti”

Apr 24, 2026
IN EVIDENZA

Dal materiale al linguaggio, il cemento protagonista al Fuorisalone

Apr 24, 2026
IN EVIDENZA

Meloni “Con gli Usa rapporti solidi, rafforzare colonna europea della Nato”

Apr 24, 2026