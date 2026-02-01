TOP NEWS

Ucraina, Zelensky “Al lavoro per ripristinare le infrastrutture colpite”

Di

Feb 1, 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Sono in corso lavori di riparazione per ripristinare le infrastrutture critiche in molte regioni dell’Ucraina. Solo a gennaio, la Russia ha lanciato contro di noi più di 6.000 droni d’attacco, circa 5.500 bombe aeree guidate e 158 missili di vario tipo. Praticamente tutti questi attacchi hanno preso di mira il settore energetico, le ferrovie e le nostre infrastrutture: tutto ciò che sostiene la vita normale”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Gli attacchi continuano. Nell’ultima settimana, la Russia ha utilizzato più di 980 droni d’attacco, quasi 1.100 bombe aeree guidate e due missili contro l’Ucraina. Stiamo registrando tentativi russi di distruggere la logistica e la connettività tra città e comunità. E’ proprio per questo che persiste la necessità di proteggere il cielo. Missili per Patriot, NASAMS, F-16 e altre piattaforme sono necessari ogni singolo giorno. Ringrazio tutti i partner che comprendono questo e ci aiutano” conclude Zelensky.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Pisa, ufficiale l’esonero di Alberto Gilardino

Feb 1, 2026
TOP NEWS

Premier Meloni in visita ad agenti feriti all’ospedale Molinette di Torino

Feb 1, 2026
Attualità Economia TOP NEWS

Case: domanda in calo nel 2025

Gen 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ucraina, Zelensky “Al lavoro per ripristinare le infrastrutture colpite”

Feb 1, 2026
TOP NEWS

Pisa, ufficiale l’esonero di Alberto Gilardino

Feb 1, 2026
TOP NEWS

Premier Meloni in visita ad agenti feriti all’ospedale Molinette di Torino

Feb 1, 2026
IN EVIDENZA

Cirio “Visita Meloni ad agenti feriti è testimonianza e solidarietà dello Stato”

Feb 1, 2026