Teatro Alessandrino: venerdì 13 febbraio alle ore 21 c’è Jerry Calà in “Non sono bello… piaccio”

Spettacolo scritto e diretto da Jerry Calà

Con la JERRYSUPERBAND

Jerry Cala’ con il suo entusiasmante show ripercorre 40 anni di carriera attraverso la musica che ha rappresentato una costante del suo percorso artistico. Si tratta di uno spettacolo coinvolgente in cui Jerry riesplora con il pubblico tutta la strada che ha fatto finora, tra musica, racconti, risate, battute e immagini. Chi meglio di lui, allora, per raccontare la musica italiana dagli anni sessanta ai giorni nostri. Jerry coinvolge il pubblico travolgendolo per due ore di grande divertimento dove potrà ballare e cantare sulle canzoni che hanno segnato la nostra vita, accompagnato dalla Jerrysuperband.

L’ingresso del Teatro Alessandrino