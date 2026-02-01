Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Teatro

Teatro Alessandrino: venerdì 13 febbraio alle ore 21 c’è Jerry Calà in “Non sono bello… piaccio”

Spettacolo scritto e diretto da Jerry Calà
Con la JERRYSUPERBAND

Jerry Cala’ con il suo entusiasmante show ripercorre 40 anni di carriera attraverso la musica che ha rappresentato una costante del suo percorso artistico. Si tratta di uno spettacolo coinvolgente in cui Jerry riesplora con il pubblico tutta la strada che ha fatto finora, tra musica, racconti, risate, battute e immagini. Chi meglio di lui, allora, per raccontare la musica italiana dagli anni sessanta ai giorni nostri. Jerry coinvolge il pubblico travolgendolo per due ore di grande divertimento dove potrà ballare e cantare sulle canzoni che hanno segnato la nostra vita, accompagnato dalla Jerrysuperband.

Info biglietti alla cassa del teatro Alessandrino tutti i giorni tranne i festivi dalle ore 17 alle ore 19 oppure su ticketone e www.teatroalessandrino.it

L’ingresso del Teatro Alessandrino

