TOP NEWS

Trump “Meloni mia amica e grande leader, cerca sempre di aiutare”

Di

Mar 8, 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Amo l’Italia, penso che Giorgia Meloni sia una grande leader”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una telefonata del “Corriere della Sera”, ha espresso apprezzamento per la premier e anche per la sua disponibilità ad aiutare in questa guerra degli Stati Uniti e di Israele in Iran. Meloni “cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”, ha aggiunto Trump rispondendo a una domanda in merito al fatto che l’Italia sta inviando assetti navali per la difesa di Cipro.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Terna per il talento femminile, Di Foggia “Competenze e merito guidano decisioni”

Mar 8, 2026
TOP NEWS

Alcaraz sul velluto a Indian Wells, avanza anche Djokovic. Darderi subito out

Mar 8, 2026
TOP NEWS

Scossa di terremoto di magnitudo 5.5 in Grecia

Mar 8, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Terna per il talento femminile, Di Foggia “Competenze e merito guidano decisioni”

Mar 8, 2026
TOP NEWS

Trump “Meloni mia amica e grande leader, cerca sempre di aiutare”

Mar 8, 2026
TOP NEWS

Alcaraz sul velluto a Indian Wells, avanza anche Djokovic. Darderi subito out

Mar 8, 2026
TOP NEWS

Scossa di terremoto di magnitudo 5.5 in Grecia

Mar 8, 2026