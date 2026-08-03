TOP NEWS

Tragico incidente sulla Rieti-Terni, 6 morti e 26 feriti

Di

Ago 3, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sei morti e 26 i feriti: è il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Rieti-Terni, nella zona di Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. A scontrarsi sono stati un camper, un pullman e alcune auto.
I feriti sono stati trasportati da Ares 118 all’ospedale Gemelli di Roma (uno in codice rosso) in elisoccorso, e a Rieti (un codice rosso, 6 codici gialli, 3 codici verde).
I soccorritori del 118 Umbria hanno trasportato all’ospedale di Terni 3 feriti in codice rosso (di cui uno con l’elisoccorso, deceduto in seguito), 3 in codice giallo e 2 in codice verde. Altri 8 feriti sono trasportati negli ospedali di Perugia, Spoleto e Foligno.
E’ intervenuta anche la Protezione Civile. Alla biglietteria delle Cascate delle Marmore è stato istituito un punto di raccolta per le persone illese.

Fonte foto Ares 118
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Tuffi, Pellacani oro europeo nel trampolino 1 metro

Ago 3, 2026
TOP NEWS

Tuffi, Santoro-Pellacani oro europeo nel trampolino 3 metri

Ago 2, 2026
Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Mattarella a Pantelleria: “La isole minori richiedono attenzione e cura costante”

Lug 28, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tuffi, Pellacani oro europeo nel trampolino 1 metro

Ago 3, 2026
TOP NEWS

Tragico incidente sulla Rieti-Terni, 6 morti e 26 feriti

Ago 3, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 3 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 2, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Tuffi, Santoro-Pellacani oro europeo nel trampolino 3 metri

Ago 2, 2026