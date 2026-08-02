TOP NEWS

Tuffi, Santoro-Pellacani oro europeo nel trampolino 3 metri

Di

Ago 2, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matteo Santoro e Chiara Pellacani medaglia d’oro nel trampolino 3 metri agli Europei di tuffi di Parigi. Gli azzurri, campioni mondiali in carica a Singapore 2025, dominano la gara e chiudono con un totale di 305.85 punti al termine delle cinque rotazioni. Prova magistrale di Santoro e Pellacani, che precedono la coppia formata da Ilia Molchanov ed Elizevata Kuzina, argento con 286.17 punti. La medaglia di bronzo va ai tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel (284.19 punti). Ai piedi del podio ci sono gli ucraini Kyrylo Azarov e Diana Karnafel (273.60) e gli svizzeri Erik Passerone e Michelle Luisa Heimberg (263.85). Deludono i francesi Gwendal Bisch e Nais Gullet, sesti con 252.33 punti. Si tratta della seconda medaglia d’oro – la quinta complessiva – per l’Italia agli Europei, dopo quella nel team event di tuffi con Jodoin Di Maria, Santoro, Pelligra e Pellacani.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Mattarella a Pantelleria: “La isole minori richiedono attenzione e cura costante”

Lug 28, 2026
TOP NEWS

Italpress rafforza presenza in Usa, corner tv a Times Square con Piazza Italia

Lug 20, 2026
Costume & Società Economia IN EVIDENZA TOP NEWS

TFR: da oggi scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare

Lug 1, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tuffi, Santoro-Pellacani oro europeo nel trampolino 3 metri

Ago 2, 2026
Sport

Europei di nuoto: medaglia d’argento per Pelati e Ruggiero nel duo misto tecnico

Ago 2, 2026
Attualità IN EVIDENZA

Ceuta, il Papa: “Si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti”

Ago 2, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Sanremo, il SAPPE lancia l’allarme: “Valle Armea mai così affollata”

Ago 2, 2026 Raimondo Bovone