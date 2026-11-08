Tra Napoli e Lazio un tempo per parte, finisce 1-1

NAPOLI (ITALPRESS) – Napoli e Lazio si dividono la posta nell’ultima giornata di campionato prima della sosta nazionali. Al Maradona finisce 1-1 dopo il gol di Frattesi (28′) e l’autorete di Pedraza (48′). Più Lazio nel primo tempo e più Napoli nel secondo, per un punto che fa più contenta la squadra di Gattuso, che resta imbattuta e andrà alla sosta in vetta in solitaria. I biancocelesti salgono a quota 29 punti in 11 giornate, a +2 sulla Roma e a +4 sull’Inter, che ospiterà il Como nel pomeriggio. Il Napoli non riesce nella rimonta e scivola al decimo posto in classifica a 15 punti (-8 dalla zona Champions), subendo il sorpasso del Cagliari, nono a quota 16. Al rientro dalla pausa nazionali la Lazio ospiterà il Lecce all’Olimpico (21 novembre, ore 15.00), mentre il Napoli giocherà nuovamente al Maradona contro il Torino (21 novembre, ore 20.45), prima di volare a Manchester (24 novembre, ore 21.00) per la trasferta di Champions League contro il City di Maresca.

Pressione alta sin dai primi minuti della Lazio, che va vicina al vantaggio dopo soli 50 secondi. Sbavatura in disimpegno di Rafa Marin, Isaksen raccoglie al limite dell’area e di sinistro a giro sfiora il palo alla destra di Milinkovic-Savic. Sempre Isaksen e sempre a giro ci prova al 10′, ma trova la risposta in tuffo di Milinkovic. Al 28′ colpiscono gli ospiti: Noslin si distende in contropiede, imbuca per Frattesi, che di sinistro firma l’1-0 biancoceleste. Il Napoli spinge per cercare il pari nel finale di primo tempo. Olivera sguscia sulla sinistra, mette in mezzo per Hojlund, che da pochi passi trova l’opposizione di Mandas.

In apertura di ripresa la squadra di Allegri trova subito l’1-1: al 48′ Lang si mette in proprio e mette in mezzo. Hojlund e McTominay si avventano in area, ma Pedraza li anticipa e batte il suo portiere anticipando l’attaccante e il centrocampista del Napoli. Spinti dal Maradona i padroni di casa vanno a pochi passi dal 2-1, con McTominay murato da Mandas in contropiede al 50′. Lazio in difficoltà e Mandas la tiene in piedi salvando al 60′ in uno contro uno su de Bruyne, imbucato da un lancio a tutto campo di Rrahmani. Dopo un avvio di secondo tempo a marce altissime, i ritmi si abbassano e il gioco si spezzetta sempre di più. Sia Allegri che Gattuso provano a vincerla con i campi, ma al Maradona finisce 1-1.

– Foto: Ipa Agency –

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