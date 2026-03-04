TOP NEWS

Scossa di terremoto di magnitudo 4.5 nel Catanese

Mar 4, 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata dall’Ingv, alle 07:05, a 3 chilometri a nord ovest da Ragalna, in provincia di Catania. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 4 chilometri.
La scossa, ha reso noto la Protezione civile, è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche effettuate in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose.
A seguito della scossa di terremoto avvertita anche a Catania, il sindaco Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine per motivi precauzionali disponendo verifiche nei plessi scolastici. Pertanto oggi non si svolgeranno lezioni. Chiuse le scuole anche a Ragalna, Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Belpasso, così come in altri comuni del Catanese.
