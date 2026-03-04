TOP NEWS

Esercito israeliano “Colpiti centri di comando a Teheran”

Mar 4, 2026

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha dichiarato di avere colpito decine di obiettivi in Iran, inclusi centri di comando a Teheran.
“L’Aeronautica Militare israeliana, guidata dai servizi segreti, ha completato un’altra ondata di attacchi contro i centri di comando del regime terroristico iraniano in tutta Teheran”, rende noto l’esercito, aggiungendo che questi centri “vengono usati dal regime iraniano per mantenere il controllo in tutto l’Iran e per fornire valutazioni sulla situazione”.
Colpiti centri di comando della forza paramilitare iraniana Basij e delle forze di sicurezza interne, fanno sapere le Forze di difesa israeliane. Durante gli attacchi, sono stati colpiti siti appartenenti alla divisione logistica dell’esercito iraniano, lanciatori di missili e sistemi di difesa aerea.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

