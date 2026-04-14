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Scossa di magnitudo 3.7 al largo della costa trapanese

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Apr 14, 2026

TRAPANI (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 17:08, al largo della Costa trapanese. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 5 chilometri. La scossa è stata avvertita a Mazara del Vallo e Marsala.
– foto screenshot Ingv –
(ITALPRESS).

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